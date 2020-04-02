taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6269
Euro
7.2464
Altın
1604.83
Borsa
88736.89
Gram Altın
343.917
Bitcoin
44520.12

Otobüsten indirilen kadın, terlikle kapıya vurdu

Şanlıurfa'da, biri kucağında bebek olan 2 kadın, bindikleri belediye otobüsünden kartları olmadığı gerekçesiyle şoför tarafından indirildi. Kadınlardan biri terliğini çıkarıp aracın kapısına savurdu.

DHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Otobüsten indirilen kadın, terlikle kapıya vurdu

Şanlıurfa'nın Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 2 kadın, durakta, şoför tarafından bindikleri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsten indirildi.

Kadınların yeniden binmek istemesi üzerine şoför, otobüsün kapılarını kapattı.

ŞOFÖR PARAYI KABUL ETMEDİ

Bu sırada kadınlardan biri, ayağındaki terliğini çıkarıp, otobüsün camına vurdu. Kadınların kartı olmadığı için para ödemek istediği, şoförün ise bunu kabul etmeyerek araçtan indirdiği öne sürüldü.

Otobüsten indirilen kadın, terlikle kapıya vurdu VİDEO

Durakta bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Otobüsten indirilen kadın, terlikle kapıya vurdu

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, inceleme başlattığı belirtildi.

Otobüsten indirilen kadın, terlikle kapıya vurdu

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da şizofreni hastası, annesini kemerle öldürdü
Küçükçekmece’de 46 yaşındaki şizofreni hastası, 81 yaşındaki annesini kemerle boğarak öldürdü. Polisi arayan şahıs, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.
Balıkesir'de 8 ay sonra yaşlı kadının cesedi bulundu
12 Temmuz'da kaybolan ve alzheimer hastası olduğu iddia edilen 76 yaşındaki kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
10 yaşındaki yankesicinin 473 suç kaydı çıktı
Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince, 10 yaşındaki yankesici ve ailesi gözaltına alındı.
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik kızlı erkekli gruptakilere, 392'şer lira para ceza kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
832
İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası
İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası
77
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
403
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
1066
88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi
88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi
237
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
475
İstanbul ve Hatay'da yardım parası kalabalığı
İstanbul ve Hatay'da yardım parası kalabalığı
249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir