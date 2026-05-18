Otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı: Ek seferler devreye alındı

Kurban Bayramı için geri sayım başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından memlekete dönüş için otobüs bileti alan vatandaşların sayısında artış yaşandı.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla birlikte, memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyenlerin oluşturacağı yoğunluk için otogarlarda hazırlıklar yapıldı.

Şehirler arası otobüs firması yetkilileri, şu an için otogarda sakin bir hava hakim olduğunu ancak 22 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yoğunluk beklediklerini ifade etti.

EK SEFERLER DEVREYE ALINACAK

Yolcuların mağdur olmaması adına ek sefer önlemlerinin şimdiden alındığını belirten firma temsilcileri, artan akaryakıt maliyetlerine rağmen bilet fiyatlarını makul seviyelerde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Firma yetkisi Serkan Apaydın, “Cuma günü itibariyle hareket başlıyor. Cuma günü akşam saat 5'ten sonra, 6'dan sonra yoğunluk var. Araçlarda zaten ek ilaveler var, ilavelerimizin de zaten çoğu dolu. Bakacağız, cuma gününden sonra bakacağız hareketliliğimize." ifadelerini kullandı.

BİLET FİYATLARINDA SON DURUM

Bilet fiyatları hakkında bilgi veren Apaydın, şunları kaydetti:

“Bu geçen seneyle bu senenin arasındaki fiyat farkları tabii ister istemez oynayacaktır. Şu son 2-2,5 aydır bu savaş yüzünden ister istemez bilet fiyatlarında oynamalar oldu.



Ama çok absürt rakamlar değil. Ufak tefek oynamalar oldu. Çünkü mazotun o bu devirde 80 lira olduğu diyarda fiyatlarımız ister istemez biraz farklı. Örneğin Karadeniz'de Karabük 800 liraydı, şu an bin lira.



Ya bu da normal yani, çünkü yakıtların bu derecelere gelmesi ister istemez dolar da durmuyor yerinde, bu da mazota yansıyor. Mazota yansıyınca bize de yansıyor. Batı Karadeniz olarak Sinop, 10 saatlik bir seyahat. Onun da fiyatı şu an bin 400 lira. En yakın noktamız Düzce, o da 600 lira”

"YOĞUNLUK AYIN 26'SINA KADAR DEVAM EDECEK"

Diyarbakır ve çevre illere yolcu taşıyan firmanın sorumlusu Nedim Genç ise yoğunluğun erken başladığını belirterek, "Bugünden itibaren yoğunluk başladı, diyebiliriz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla yoğunluk bugüne sarktı.

Yaklaşık ayın 26'sına kadar bir yoğunluk süreci yaşamaya devam edeceğiz. Ek sefer düzenledik günlük bir tane olmak üzere. 7 gün süre içerisinde bazen bir, bazen iki ek sefer düzenlenmiş bulunuyoruz." diye konuştu.