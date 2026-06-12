Otokoç Genel Müdürlüğü'ne saldırıda 5 tutuklama

İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da saldırı yapıldı.

Maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açılan binaya 2 kurşun isabet etti.

5'İ DE TUTUKLANDI

Açılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda zanlıların tutuklanmasına karar verdi.

3 KİŞİ ARANIYOR

Saldırı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli 2 kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya 2 kurşun isabet etmişti.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle kaçtıkları belirlenmişti.

Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda 3 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselmişti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.