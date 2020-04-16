Alanya'da hız yapan sürücü kazaya neden oldu

1 İngiltere'de kısmi karantina 3 hafta uzatıldı Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal mesafe önlemlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin, virüsün yayılmasında ikinci bir zirve tehlikesine yol açabileceğini söyledi.

2 Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı Antalya’nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

3 Koronavirüsle evde çalışmanın dayanılmaz hafifliğiyle tanıştık Koronavirüs nedeniyle uygun olan sektörler evde çalışma sistemine geçti ve bu zorunlu süreç giderek kimileri için keyifli, kimileri içinse stresli bir deneyim olmak üzere.

4 Mescid-i Aksa, Ramazan ayında ibadete açılmayacak Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

5 İran Fizik Derneği: Korona tespit cihazı bilim kurgu hikayesi Devrim Muhafızları komutanının duyurduğu koronavirüs tespit cihazı için, İran Fizik Derneği bilim kurgu hikayesi dedi.

6 Bağışıklığı güçlendirmek için pratik ipuçları Bağışıklığınızı en üst düzeye çıkarmanın birçok yolu var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, pratik yaşam tarzı değişiklikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını paylaştı.