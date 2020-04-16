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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İHA |
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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Antalya yönüne giden A.H.T. (28) idaresindeki 07 AFY 130 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 plakalı ve 07 NZS 07 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada A.H.T. ile 07 ACT 348 plakalı aracın sürücüsü Salim T. (61) yaralandı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ilçedeki hastanelere götürdü.

Kaza anı ise Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alanya'da hız yapan sürücü kazaya neden oldu İZLE

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması ve yol temizliği sonrası ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

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