Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Antalya yönüne giden A.H.T. (28) idaresindeki 07 AFY 130 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 07 UZ 066 plakalı kamyonet ile 07 ACT 348 plakalı ve 07 NZS 07 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazada A.H.T. ile 07 ACT 348 plakalı aracın sürücüsü Salim T. (61) yaralandı.
SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ilçedeki hastanelere götürdü.
Kaza anı ise Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına saniye saniye yansıdı.
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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması ve yol temizliği sonrası ulaşım normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.