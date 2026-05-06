Otomobil satışlarında Nisan 2026 tablosu: İşte en çok satan modeller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 3,13 oranında küçüldü.

Pazarın yüzde 85’ini vergi avantajı sağlayan A, B ve C segmenti araçlar oluştururken, en çok C segmenti (orta sınıf) araçlar satıldı. Sürücülerin ilk tercihi yine SUV modeller oldu.

Benzinli otomobiller liderliğini korurken, tam elektrikli araçların satışları geçen yıla göre yüzde 22 artış gösterdi.

İşte Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de en çok satılan o modeller...

NİSAN AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

1- Renault Clio – 5 bin 174 adet

2- Renault Megane Sedan - 3 bin 319 adet

3- Volkswagen Taigo – 3 bin 047 adet

4- Toyota Corolla - 2 bin 689 adet

5- Togg T10X – 2 bin 278 adet

6- Renault Duster - 2 bin 262 adet

7- Fiat Egea Sedan - 2 bin 242 adet

8- Hyundai i20 - 2 bin 118 adet

9- Toyota C-HR - 2 bin 094 adet

TİCARİ ARAÇLARDA EN ÇOK SATILAN MODELLER

1- Fiat Doblo Combi – 8 bin 435 adet

2- Ford Tourneo Courier - 8 bin 046 adet

3- Citroen Berlingo – 6 bin 412 adet

4- Peugeot Rifter – 4 bin 534 adet

5- Ford Transit Kamyonet – 4 bin 358 adet