Otomobil üreticileri, sosyal mesafe için logolarını ayırdı

Çin'de ortaya çıkan ve şu anda ABD ve Avrupa'da etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınabilecek en iyi önlemlerden biri de sosyal mesafe.

Başta otomobil üreticileri olmak üzere birçok şirket, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için logolarında değişikliğe gitti.

Bu akıma en son katılan otomobil firması ise Mercedes oldu. Alman şirket, logosunu ayırdı ve logonun hemen altında ''Mesafeye dikkat ettiğiniz için teşekkürler.'' notunu paylaştı.

DİĞER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DE LOGOLARINI AYIRMIŞTI

Başka bir Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise yine sosyal mesafeye dikkat çekerek logosunu ayırdı ve ''Sosyal mesafeye dikkat ettiğiniz için teşekkürler.'' notunu paylaştı.

AUDI'NİN 4 HALKASI DA AYRILDI

Volkswagen grubunun bir markası olan Audi ise yine sosyal mesafe akımına uydu ve şirketle özdeşleşen iç içe geçmiş 4 halka şeklindeki logosunu ayırdı.



