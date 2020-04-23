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Otomobil üretiminde 19 milyon düşüş bekleniyor

LMC Automotive'den yapılan açıklamaya göre küresel otomobil üretimi 2020'de yaklaşık 19 milyon düşüş kaydedebilir.

Haber Merkezi |
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Otomobil üretiminde 19 milyon düşüş bekleniyor

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi satış bayilerini kapatmış ve fabrikalarında üretime ara vermişti. Ancak bu durum, küresel anlamda otomobil üretimini bir hayli etkileyebilir.

Otomotiv sektörüne yönelik analiz ve tahminler yapan LMC Automotive, küresel otomobil üretiminin koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yüzde 20'den fazla düşüşle, 71 milyona gerilemesini beklediklerini açıkladı.

araba

19 MİLYONLUK DÜŞÜŞ

Bu tahminlerin daha da düşebileceği uyarısı yapan LMC Automotiv'e göre, bu yılın başlarında beklenenden çok daha büyük olan bu düşüş, başlıca bölgelerin ne kadar çabuk toparlandığına bağlı olarak 2020'de küresel otomobil üreticilerine 19 milyon otomobil üretim kaybına mal olacak.

Yapılan açıklamaya göre çoğu otomobil fabrikasının nisan ayında kapalı kaldığı Kuzey Amerika'da, otomobil üreticileri birçok yeni aracın tanıtımını veya planlanan üretim artışlarını ertelemek zorunda kaldı.

Bunlar arasında Tesla Model Y, Ford Mustang Mach E ve Fiat Chrysler'in yeniden tasarlanmış versiyonlar Jeep Grand Cherokee ve General Motors'un tam boyutlu spor arazi araçları da yer alıyor.

Otomobil üretiminde 19 milyon düşüş bekleniyor

Otomobil üretiminde 19 milyon düşüş bekleniyor

Otomobil üretiminde 19 milyon düşüş bekleniyor

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