- Haberler
- Otomobil Haberleri
- 1 milyon satış barajını geçen ilk elektrikli araç Tesla Model 3 oldu
1 milyon satış barajını geçen ilk elektrikli araç Tesla Model 3 oldu
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 09:11
Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Model 3 aracıyla oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Satışa ilk çıkığı tarihten 2021'in 2. çeyreğinin sonuna kadar olan rakamlara göre Model 3, dünya çapında 1 milyon 031 bin 588 teslimata ulaştı.
Söz konusu rakamlar, Tesla Model 3'ü 1 milyon satan ilk elektrikli otomobil yapıyor.
VERİLER RAKAMLARI DOĞRULUYOR
Diğer yandan Tesla, Model 3 ve Model Y teslimatlarının zaman zaman birlikte yapıldığını söylüyor.
Bu nedenle açıklanan rakamlar resmi olmasa da Model 3 ve Model Y için düzinelerce ülkeden resmi kayıt verileri, satış adedini doğruluyor.
Bu verilere göre Model Y ise şimdiden 250 bin adet satmayı başardı ve yıl sonuna kadar 500 bin rakamına ulaşması bekleniyor.
Bununla birlikte Model S ve Model X, geçtiğimiz haziranın sonuna doğru 200 bin satış barajına doğru yaklaşıyordu.