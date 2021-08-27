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    1 milyon satış barajını geçen ilk elektrikli araç Tesla Model 3 oldu

    2021'in 2. çeyreğinin sonunda gelen verilere göre Tesla Model 3, toplamda 1 milyon satış barajını geçerek bunu yapan ilk otomobil olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 09:11
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    1 milyon satış barajını geçen ilk elektrikli araç Tesla Model 3 oldu

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı Model 3 aracıyla oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Satışa ilk çıkığı tarihten 2021'in 2. çeyreğinin sonuna kadar olan rakamlara göre Model 3, dünya çapında 1 milyon 031 bin 588 teslimata ulaştı.

    Söz konusu rakamlar, Tesla Model 3'ü 1 milyon satan ilk elektrikli otomobil yapıyor.

    VERİLER RAKAMLARI DOĞRULUYOR

    Diğer yandan Tesla, Model 3 ve Model Y teslimatlarının zaman zaman birlikte yapıldığını söylüyor.

    Bu nedenle açıklanan rakamlar resmi olmasa da Model 3 ve Model Y için düzinelerce ülkeden resmi kayıt verileri, satış adedini doğruluyor.

    Bu verilere göre Model Y ise şimdiden 250 bin adet satmayı başardı ve yıl sonuna kadar 500 bin rakamına ulaşması bekleniyor.

    Bununla birlikte Model S ve Model X, geçtiğimiz haziranın sonuna doğru 200 bin satış barajına doğru yaklaşıyordu.

    tesla model 3

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