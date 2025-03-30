1 milyon TL altı araç kalmadı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Haber Merkezi

Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılla birlikte sektörü etkilemeye devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.

Otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.

1 MİLYON TL ALTI OTOMOBİL KALMADI

Bu yılın başlarında sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 900 bin TL altında otomobil kalmamıştı. Mart ayında fiyat listeleri güncellendi ve artık 1 milyonun altında hiçbir araç yok.

Bu haberimizde, mart ayı güncel fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakıyoruz.

FIAT EGEA SEDAN - 1 MİLYON 004 BİN 900 TL

HYUNDAI i10 - 1 MİLYON 060 BİN 500 TL

KIA PICANTO - 1 MİLYON 087 BİN TL

RENAULT TALIANT - 1 MİLYON 103 BİN TL

FIAT EGEA CROSS - 1 MİLYON 119 BİN 900 TL

HYUNDAI i20 - 1 MİLYON 132 BİN 500 TL

DACIA SANDERO STEPWAY - 1 MİLYON 230 BİN TL

HYUNDAI BAYON - 1 MİLYON 244 BİN 500 TL

OPEL CORSA - 1 MİLYON 256 BİN 900 TL

SUZUKI SWIFT - 1 MİLYON 359 BİN TL