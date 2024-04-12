1 milyon TL altında 3 model kaldı: Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Mart ayındaki 5 bin 903'lük satışla 2024'te toplam 14 bin 158 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli araçların pazar payı ise yüzde 6,07 ile beklentilerin altında kaldı.
Elektrikli otomobil satışları, ocak-mart döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösterdi.
Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.
1 milyon TL altı 3 model kaldı
Biz de sizler için, nisan ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik. 1 milyon TL altı satın alabileceğiniz yalnızca 3 model var.
Dacia Spring - 885 bin TL
Leapmotor T03 - 899 bin TL
Yudo 3 - 990 bin TL
Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 340 bin 900 TL
MG 4 Electric - 1 milyon 399 bin TL
Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL
Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL
Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL
Citroen e-C4 - 1 milyon 555 bin TL
Citroen e-C4 X - 1 milyon 570 bin TL
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