1 milyon TL altında 3 model kaldı: Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil Nisan ayında gelen zamların ardından, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik. İşte güncel elektrikli araç fiyatları...

ensonhaber.com

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Mart ayındaki 5 bin 903'lük satışla 2024'te toplam 14 bin 158 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektrikli araçların pazar payı ise yüzde 6,07 ile beklentilerin altında kaldı.

Elektrikli otomobil satışları, ocak-mart döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösterdi.

Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.

1 milyon TL altı 3 model kaldı

Biz de sizler için, nisan ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik. 1 milyon TL altı satın alabileceğiniz yalnızca 3 model var.

Dacia Spring - 885 bin TL

Leapmotor T03 - 899 bin TL

Yudo 3 - 990 bin TL

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 340 bin 900 TL

MG 4 Electric - 1 milyon 399 bin TL

Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL

Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL

Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL

Citroen e-C4 - 1 milyon 555 bin TL

Citroen e-C4 X - 1 milyon 570 bin TL