1 milyon TL altında 3 model var: İşte en ucuz elektrikli otomobiller

Nisan ayında ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.
Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.
Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4'ünü benzinli, yüzde 14,9'unu hibrit, yüzde 11,1'i dizel, yüzde 7,8'i elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı araçlardan oluştu.
Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.
1 milyon TL altı 3 model kaldı
Biz de sizler için, mayıs ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik. 1 milyon TL altı satın alabileceğiniz yalnızca 3 model var.
Dacia Spring - 885 bin TL
Leapmotor T03 - 899 bin TL
Yudo 3 - 990 bin TL
Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 340 bin 900 TL
MG 4 Electric - 1 milyon 349 bin TL
Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL
Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL
Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL
Citroen e-C4 - 1 milyon 555 bin TL
Citroen e-C4 X - 1 milyon 570 bin TL
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış