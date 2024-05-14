1 milyon TL altında 3 model var: İşte en ucuz elektrikli otomobiller Mayıs ayında gelen zamların ardından, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik. İşte güncel elektrikli araç fiyatları...

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Nisan ayında ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.

Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4'ünü benzinli, yüzde 14,9'unu hibrit, yüzde 11,1'i dizel, yüzde 7,8'i elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı araçlardan oluştu.

Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.

1 milyon TL altı 3 model kaldı

Biz de sizler için, mayıs ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik. 1 milyon TL altı satın alabileceğiniz yalnızca 3 model var.

Dacia Spring - 885 bin TL

Leapmotor T03 - 899 bin TL

Yudo 3 - 990 bin TL

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 340 bin 900 TL

MG 4 Electric - 1 milyon 349 bin TL

Fiat 500e - 1 milyon 425 bin 900 TL

Togg T10X - 1 milyon 432 bin 600 TL

Opel Mokka-e - 1 milyon 553 bin 900 TL

Citroen e-C4 - 1 milyon 555 bin TL

Citroen e-C4 X - 1 milyon 570 bin TL