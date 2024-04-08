1 milyon TL'yi aştı: Dacia Sandero Stepway güncel fiyat listesi Dacia Sandero Stepway'in Nisan 2024 fiyat listesine ve otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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2004'ten bu yana dünya çapında 2,1 milyon müşteriye ulaşan Dacia Sandero Stepway, ülkemizde ise var olduğu süreçte 110 binden fazla satış yapmayı başardı.

Yıllardır Clio II platformu ile yola devam eden Romanyalı kompakt model ailesi, jenerasyon değişimi sonucunda, Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu'nun CMF-B adlı küresel altyapı mimarisine geçiş yapmıştı.

Dacia Sandero Stepway nisan ayı fiyatları

Nisan ayında gelen zamla birlikte, 2024 model en ucuz Dacia Sandero Stepway fiyatı 1 milyon TL'yi aşmış durumda.

Otomobil, bundan tam 1 yıl önce Nisan 2023'te 553 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu: İşte güncel fiyatlar:

1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik - 1.066.000 TL

1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik - 1.113.000 TL