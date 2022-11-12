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    1 milyonuncu Fiat Egea banttan indi

    Tofaş Fabrikası’ndaki üretim bandından inen 1 milyonuncu Egea, hibrit motor seçenekli bir Cross oldu.
    • 12.11.2022 - 09:08
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    1 milyonuncu Fiat Egea banttan indi

    Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni bir kilometre taşını geride bıraktı.

    AA'da yer alan habere göre, Stellantis’in önde gelen üretim ve AR-GE merkezlerinden olan Tofaş’ın 1,2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea ailesinin 1 milyonuncu otomobili üretildi.

    Tofaş Fabrikası’ndan banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, “Cross Hybrid” oldu. Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı.

    Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, Türkiye'deki rekor satışının yanı sıra 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye’nin otomotiv ihracatına çok önemli bir katkı sağlıyor.

    Fiat egea fiyat listesi

    Egea, yılın otomobili seçilmişti

    Son 6 yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan ve 2021’de pazara sunulan dördüncü gövde tipi “Cross” ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Egea, 2022 yılının mart ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle Fiat showroomlarındaki yerini almıştı.


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