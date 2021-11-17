10 aylık otomotiv ihracatı, çip krizine rağmen yüzde 19 arttı

Türkiye'nin otomotiv sektöründe ocak-ekim dönemi dış satımı, çip krizine rağmen geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 23 milyar 852 milyon 903 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin lokomotif sektörü olan ve 15 yıldır ihracatta liderliğini sürdüren otomotiv endüstrisi, dünya genelinde yaşanan çip problemi ve ham madde bulunabilirliğindeki sorunlara rağmen ihracatta geçen yılın rakamlarını geride bıraktı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenen bilgiye göre; otomotiv sektörünün ihracatı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 arttı.

Geçen yıl 10 aylık dönemde 20 milyar 52 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, 2021'in aynı döneminde 23 milyar 852 milyon 903 bin dolara ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik; otomotiv sektörünün, koronavirüs salgını nedeniyle öngörülemeyen sorun ve durumlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

GEÇEN YIL BÜYÜK KAYIP YAŞANMIŞTI

Sektörün 2018 ve 2019'daki ihracatının 30 milyar doların bir miktar üzerinde olduğunu dile getiren Çelik, otomotiv endüstrisinin geçen yılı ise salgın dolayısıyla 2019'a göre yüzde 20'ye yakın kayıp ve 25,5 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ifade etti.

Çelik, bu yıl için 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı hedefi koyduklarını belirterek, "Ancak bu yılın başından itibaren pandeminin getirdiği artçı problemlerle karşı karşıya kaldık. Şu anda yarı iletken mikroçiple ilgili global bir sorun var. Bundan dolayı yüzdesel olarak minimum yüzde 10-15 arasında ihracatımız eksik gidiyor. Buna rağmen geçen yıla oranla daha iyi bir ihracat seviyesindeyiz." dedi.





Sektörün 10 ayda 23,8 milyar dolarlık ihracata imza attığına dikkati çeken Çelik, "Mikroçip problemi olmasaydı 30 milyar doların çok üzerinde bir ihracatla kapatıyor olacaktık. Şu an talebe karşılık veremeyen bir arz süreciyle karşı karşıyayız.

Sadece tek başına mikroçip problemi yok karşımızda. Enerji fiyatlarındaki yoğun artış, bununla beraber magnezyum gibi ham madde bulunabilirliğinde sorunlar var. Sektörümüze yüzde 90'lık etkisi olan mikroçip krizi var. Diğer sektörlerde ne mutlu ki böyle bir sorun yok." diye konuştu.

