10 dk şarjla 490 km menzil: Skywell Skyhome tanıtıldı Ülkemizde de faaliyet gösteren Skywell, yeni elektrikli sedan modeli Skyhome'u görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de geçen yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından birkaç ay önce resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başlamıştı.

Skywell Skyhome tanıtıldı

Türkiye'de ET5 isimli elektrikli D-SUV modeliyle yakından tanıdığımız Skywell, yeni elektrikli sedan modeli Skyhome'u görücüye çıkardı.

Önümüzdeki yıl üretimine başlanması planlanan yeni model, iki elektrik motorundan toplam 617 hp güç alıyor.

Üretim versiyonunun satış fiyatının 31 ila 35 bin dolar aralığında olması bekleniyor.

Otomobilin teknik detayları henüz tam olarak belli değil, ancak iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği ve maksimum 460 kW (617 hp) güç sunulduğu biliniyor.

10 dakika şarj ile 490 km menzil

Otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor. Süper hızlı şarj sistemi de 10 dakikada 490 km menzil gibi inanılmaz bir değer sunuyor.

Bunun yanı sıra araçta havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi ve seviye 3 otonom sürüş sistemi de bulunuyor.