1050 beygirlik yeni canavar: McLaren Speedtail Albert

Speedtail modelini özelleştirerek yeteneklerini gözler önüne seren McLaren, otomobili Albert adıyla yeniden satışa sunuyor.

Otomotiv tarihinin en özel ekiplerinden biri olan McLaren Special Operations, bu kez de Speedtail modelini özelleştirerek yeteneklerini gözler önüne serdi. Albert adını alan model, McLaren Beverly Hills ofisi tarafından satılacak.

Albert'in üzerinde Magnesium Silver ve Ueno Grey renklerini görüyoruz. Bu ilginç renk seçimi, 2018 yılında görüntülenen Speedtail modellerinin kamuflajlarına bir gönderme. McLaren ekibinin bu boyayı uygulaması ise tam bir yıl sürdü.

McLaren F1'in test araçlarında kullanılan Albert ismi, uzun süre McLaren prototiplerine de adını verdi. İsim, markanın İngiltere'deki tesisinin bölgesi olan Albert Drive'dan geliyor. İngiliz üretici, bu takıyı daha sonra pek çok ikonik modelinde de kullandı.

1050 BEYGİRLİK GÜÇ

Albert Speedtail, McLaren'in bu ikonik modeline bir veda busesi olacak. Sadece 106 örneği bulunacak modellerin tamamı 4.0 litrelik çift turbolu ve hibrit destekli motorlar ile süslenmiş durumda. Toplamda 1.050 bg güç üretebilen bu canavar, 403 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Otomobilin satış fiyatı ise yaklaşık 2.1 milyon dolar olarak açıklandı.

Kaynak: Motor1 Türkiye