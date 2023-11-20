1088 beygirlik Çinli SUV M-Hero 917 Türkiye'ye geliyor Dongfeng çatısı altında bulunan bir başka model Mengshi M-Hero 917, ocak ayında ülkemizde satışa sunulacak.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak, Dongfeng çatısı altında bulunan bir başka model Mengshi M-Hero 917 ocak ayında satışa çıkacak.

Söz konusu modelin Çin'deki üretimi geçtiğimiz nisan ayında başladı. Dongfeng, o tarihte başlangıç fiyatı 100 bin dolar olarak açıklanan modelden yılda 1500 adet satmayı planladıklarını söylemişti.

M-Hero 917 neler sunuyor

Ağırlığı 3 tonun üzerinde olan aracın ülkemize gelecek yüzde 100 elektrikli versiyonunda dört adet motor barındırıyor. Motorların her biri ayrı tekerleklere entegre edilmiş durumda. Motorlar toplamda 1088 hp güç ve 1400 Nm tork üretiyor.

Mengshi M-Hero 917'de 142,7 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Çinli batarya devi CATL tarafından üretilen söz konusu batarya ile araç 450 km menzil sunuyor.

Türkiye fiyatı belli olmadı

Yurt dışında 100 bin dolara satılacak aracın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.