Petrol
96.07
2.56%
Euro
18.9745
0.65%
Dolar
18.5059
0.09%
Altın
1.048
0.45%
Borsa
4544
0.00%
Bitcoin
330.531
2.99%
BTXN Coin
8.10
-10.39%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    11. nesil Honda Accord, üzerindeki örtüyü kaldırdı

    11. nesil Honda Accord, üzerindeki örtüyü kaldırdı

    Honda, oldukça iyi satış rakamları elde eden Accord'un yeni neslini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun otomobil sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

    ABD’nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord, yenilenen yüzüyle lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla satışa çıkacak.

    Honda, oldukça iyi satış rakamları elde eden Accord'un yeni neslini ufak değişikliklerle karşımıza çıkardı.

    Yeni Honda Accord neler sunuyor

    Accord ailesi, opsiyonel olarak sunulan 2.0 litrelik benzinli motora veda etti.Buna ek olarak, Accord Hybrid'in gücü 204 PS değerine kadar düşürüldü. Hala aynı dördüncü nesil hibrit sistemi kullanan modelin tork çıkışı ise 335 Nm'ye çıkarıldı.

    honda accord

    Şu anda ülkemizde de bulunan 1.5 litrelik VTEC motor, Accord modellerine güç vemreye devam edecek. CVT şanzıman ile eşleştirilen bu motor seçeneği ürettiği tüm gücü ön tekerlerine yolluyor.

    Accord modeline yakından baktığımızda, Civic'ten esintiler olduğunu görüyoruz. Özellikle ön konsolun direkt olarak Civic'ten alındığını söyleyebiliriz.

    Yüksek donanım seviyelerinde bu bölgedeki multimedya ekranı 12.3 inç büyüklüğe ulaşabiliyor. Tüm Accord modelleri standart olarak 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ile gelecek.

    Ayrıca 11. nesil Accord, tarihinde ilk kez diz ve arka yolcu hava yastığını standart olarak sunacak. Honda, otomobili detaylı olarak tanıtmadığından, hala bazı detaylar belirsizliğini koruyor.

    honda accord

    honda accord

    honda accord


    Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında 'deprem' tatbikatı gerçekleştirildi
    İç Haber

    Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında 'deprem' tatbikatı gerçekleştirildi

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu! Katar Dünya Kupası'nda kullanılacak top..
    Futbol

    İşte FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu! Katar Dünya Kupası'nda kullanılacak top..

    Görüş Bildir