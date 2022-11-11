11. nesil Honda Accord, üzerindeki örtüyü kaldırdı

Honda, oldukça iyi satış rakamları elde eden Accord'un yeni neslini görücüye çıkardı.

Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun otomobil sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

ABD’nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord, yenilenen yüzüyle lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla satışa çıkacak.

Honda, oldukça iyi satış rakamları elde eden Accord'un yeni neslini ufak değişikliklerle karşımıza çıkardı.

Yeni Honda Accord neler sunuyor

Accord ailesi, opsiyonel olarak sunulan 2.0 litrelik benzinli motora veda etti.Buna ek olarak, Accord Hybrid'in gücü 204 PS değerine kadar düşürüldü. Hala aynı dördüncü nesil hibrit sistemi kullanan modelin tork çıkışı ise 335 Nm'ye çıkarıldı.

Şu anda ülkemizde de bulunan 1.5 litrelik VTEC motor, Accord modellerine güç vemreye devam edecek. CVT şanzıman ile eşleştirilen bu motor seçeneği ürettiği tüm gücü ön tekerlerine yolluyor.

Accord modeline yakından baktığımızda, Civic'ten esintiler olduğunu görüyoruz. Özellikle ön konsolun direkt olarak Civic'ten alındığını söyleyebiliriz.

Yüksek donanım seviyelerinde bu bölgedeki multimedya ekranı 12.3 inç büyüklüğe ulaşabiliyor. Tüm Accord modelleri standart olarak 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ile gelecek.

Ayrıca 11. nesil Accord, tarihinde ilk kez diz ve arka yolcu hava yastığını standart olarak sunacak. Honda, otomobili detaylı olarak tanıtmadığından, hala bazı detaylar belirsizliğini koruyor.