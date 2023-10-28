12 dakika şarj ile 500 km giden otomobil: Li Auto Mega Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan elektrikli minivan Li Auto Mega, 12 dakikalık şarj ile 500 km yol gidebiliyor.

ensonhaber.com

Elektrikli araçlar, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım çözümü olarak giderek daha popüler hale geliyor.

Bu araçlar, fosil yakıtlı araçlara göre daha az karbon salımına neden oluyor ve enerji maliyetlerini düşürüyor. Ancak elektrikli araçların şarj hızı, bu yenilikçi taşıtların daha geniş bir kullanımını sınırlayan önemli bir faktör.

Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan elektrikli minivan Li Auto Mega ise bu sınırları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

12 dakika şarj ile 500 km menzil

552 kW gibi inanılmaz şarj hızına ulaşabilen Li Auto Mega, yüzde 10'dan yüzde 80 pil seviyesine sadece 10 dakikada ulaşıyor.

Li Mega'nın bu başarısının altında CATL firmasının 5C şarj hızına sahip Qilin bataryaları yatıyor.

Firmanın açıklamasına göre Li Mega sadece 12 dakika şarj ile 500 km menzil elde edebiliyor.

Li Auto ayrıca 1.4 milyar dolar yatırımla Çin'de 3 bin süper şarj cihazından oluşan bir ağ kuracağını açıkladı.

Gelen bilgilere göre, yıl sonuna kadar bu istasyonların 300 tanesi hizmete girecek.