12 dakika şarj ile 500 km giden otomobil: Li Auto Mega seri üretime başlıyor Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan elektrikli minivan Li Auto Mega, 12 dakikalık şarj ile 500 km yol gidebiliyor. Şirket, yeni aracın seri üretimine başladığını duyurdu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan elektrikli minivan Li Auto Mega, menzil sınırlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

552 kW gibi inanılmaz şarj hızına ulaşabilen Li Auto Mega, yüzde 10'dan yüzde 80 pil seviyesine sadece 10 dakikada ulaşıyor.

Li Mega'nın bu başarısının altında CATL firmasının 5C şarj hızına sahip Qilin bataryaları yatıyor.

12 dakika şarj ile 500 km gidiyor

Firmanın açıklamasına göre Li Mega, sadece 12 dakika şarj ile 500 km menzil elde edebiliyor.

Li Auto ayrıca 1.4 milyar dolar yatırımla Çin'de 3 bin süper şarj cihazından oluşan bir ağ kuracağını açıkladı.

Gelen bilgilere göre, yıl sonuna kadar bu istasyonların 300 tanesi hizmete girecek.

Seri üretim başlıyor

Yukarıdaki bilgilerden birçoğunu, geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise şirket, aracın seri üretimine başlayacağını duyurdu.

Yeni nesil Çinli otomobil üreticilerinden Li Auto, geçtiğimiz aylarda tanıttığı elektrikli modelinin seri üretimine ve teslimatlarına şubat ayında başlayacak.

Minivan pazarına olan ilgi Çin'de hızla yükselişe geçti. Bu alanda rekabete girmeye hazırlanan Li Auto Mega, markanın hibrit modellerinin ardından üreteceği ilk elektriklisi olacak.