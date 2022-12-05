Petrol
86.65
1.26%
Euro
19.6229
-0.03%
Dolar
18.6379
0.02%
Altın
1.063
-1.23%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
323.469
0.15%
BTXN Coin
5.52
0.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Opel modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

    Opel Türkiye, aralık ayında hem binek hem de ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • 05.12.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Opel modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

    Opel, aralık ayında binek ve ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

    Bu kapsamda yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonlarında 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

    1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli de 693 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

    Opel Grandland

    AA'nın haberine göre Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 962 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

    opel grandland

    Mokka

    Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 870 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Opel Crossland

    Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

    En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 629 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekiyor.


    Opel modellerinde aralık ayına özel kampanyalar
    Otomobil

    Opel modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

    Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti
    Gündem

    Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Görüş Bildir