Opel modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

Opel Türkiye, aralık ayında hem binek hem de ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Opel, aralık ayında binek ve ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonlarında 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli de 693 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Grandland

AA'nın haberine göre Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 962 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Mokka

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 870 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Crossland

Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 629 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekiyor.