130 bin TL altına alabileceğiniz sıfır otomobiller

2021 yılı Ocak ayı içerisinde satın alabileceğiniz ve fiyatı 130 bin liranın altında olan araç modellerini sizler için listeledik.

Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı. Ancak daha sonra yapılan kampanyalar ve düşük faizli kredi paketleri sayesinde talepler yeniden artmaya başladı.

Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 130 bin TL altına alabileceğiniz araç sayısı oldukça sınırlı.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan ve fiyatı 130 bin TL'den ucuz olan sıfır otomobilleri sizler için listeledik.





FIAT

2021 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130 bin 900 TL

2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124 bin 100 TL



2020 Fiat Panda Urban 1.2 69 HP: 130 bin TL

2021 Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 119 bin 900 TL

2021 Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 125 bin 900 TL

2021 Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 122 bin 900 TL

2021 Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 128 bin 900 TL

2020 Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP (Benzin): 115 bin TL

2020 Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP (Benzin): 121 bin 100 TL

2020 Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 Fire 77HP (Benzin): 127 bin 100 TL

2020 Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 118 bin 100 TL

2020 Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 124 bin 100 TL

2020 Fiat Fiorino Combi Premio 1.4 EKO 77HP (EKO LPG): 130 bin 100 TL





DACIA

2020 Dacia Sandero ve Dokker modelleri 2021 Ocak ayı fiyat listesinde 130 bin TL'nin üzerinde olsa da düzenlenen kampanyalar ile fiyatlar 130 bin liranın altına iniyor.

2020 Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg: 126 bin 450 TL

2020 Model Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 124 bin 950 TL

Not: Listede yer alan bazı modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.