1341 beygirlik canavar! Lamborghini, ilk elektrikli otomobilini resmen tanıttı Lamborghini, ilk tam elektrikli süper otomobili Lanzador'u tanıttı. 1341 beygirlik canavarın özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in süper otomobil markası Lamborghini, içten yanmalı motorlar hakkında kararsız.

Markanın CEO'su Stephan Winkelmann, bir Alman haftalık gazetesine verdiği demeçte, 2030'dan sonra içten yanmalı motorlu araçları canlı tutmak istediklerini söylemişti.

Tüm otomotiv dünyası elektrikli otomobile geçiş konusunda bir yarışa girdi. İtalyan üretici Lamborghini de geçte olsa bu pazara giriş yaptı.

Lamborghini, ilk elektrikli modelini tanıttı

Lamborghini, ilk tam elektrikli süper otomobili Lanzador'u tanıttı. Şirket, Monterey Otomobil Haftası kapsamında otomobilini ilk defa sergiledi.

Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen otomobil Urus ve Sian modellerinden izler taşıyor.

Lamborghini Lanzador'un, menzil, pil, şarj kapasitesi ve 0'dan 100'e ne kadarda çıktığı gibi teknik detayları henüz açıklamadı.

Otomobil hakkında bildiğimiz en önemli şey, 1341 beygir gücüne denk gelen 1 megawatt güç üreten çift motorla geleceği.

2028'de piyasaya sürülecek

Haberimizin başında, Lamborghini'nin elektrikli araçlar için pek de acele etmediğinden bahsetmiştik.

Şirket, şu anda konsept aşamasında olan otomobilini 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.