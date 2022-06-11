14 milyondan fazla satan Opel Corsa, 40. yılını kutluyor

Opel, 1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan Corsa, 40 yıldır otomobil pazarında varlığını sürdürüyor.

160 yıldır yenilikleri herkes için ulaşılabilir kılan Opel, aynı zamanda en çok satan modellerinden olan Corsa’nın 40’ıncı yaş gününü kutluyor.

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın öncü modellerinden olmayı başarıyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada altıncı nesliyle her zamankinden daha fazla talep görüyor.

AA'da yer alan habere göre Corsa, geçen sene Almanya’nın “En Çok Satılan Kompakt Otomobili” ve “İngiltere'nin En Çok Satan Otomobili” olmuştu.

Elektrikli Corsa'ya da ilgi var

2020 Altın Direksiyon ödülünü Opel müzesine kazandıran elektrikli Corsa-e, şimdiden dünya pazarındaki Corsa satışlarının yaklaşık 4'te 1'ini oluşturuyor.

Corsa, ilk kez 1982 sonbaharında Zaragoza'da inşa edilen yeni otomobil fabrikasının üretim hattından çıktı ve kısa sürede Opel için en çok satan model olma yolunda ilerlemeye başladı.

Üretilmeye başlandığı günden bugüne kadar geçen 40 yılda, çoğu Zaragoza ve Eisenach olmak üzere 14 milyonun üzerinde Corsa üretildi.