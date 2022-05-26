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    AB'de ticari araç satışları sert düştü

    Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 düşüş gösterdi.
    • 26.05.2022 - 08:43
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    AB'de ticari araç satışları sert düştü

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

    Paylaşılan verilere göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 azalarak 125 bin 34 seviyesine kadar düştü.

    Satışların en çok düştüğü ülkeler

    AA'da yer alan habere göre, AB ülkeleri arasında nisanda ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 30,5, Fransa'da yüzde 28,6, İspanya'da yüzde 36 ve İtalya'da yüzde 17,5 geriledi.

    AB üyesi 27 ülke arasında nisanda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 31 bin 667, Almanya'da 21 bin 633, İtalya'da 15 bin 946 ve İspanya'da 11 bin 290 ticari vasıta tescil edildi.

    AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Nisan 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 düşerek 536 bin 408 oldu.

    Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayında başladığı düşüş eğilimini sürdürmeye devam etti.

    AB de ticari araç satışları sert düştü #1


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