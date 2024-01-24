15 yıl sonra bir ilk: BYD, Çin'de Volkswagen'i geçti Son dönemin popüler otomobil üreticisi BYD, Çin'de 15 yıldır en çok satan marka olan Volkswagen'i 2023 yılında geride bırakmayı başardı.

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Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son verdi ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası ünvanını kazandı.

Böylece, 2008'den beri ilk kez bir otomobil üreticisi Volkswagen'i geçme başarısı gösterdi.

Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi verilerine göre BYD, geçen yıl Çin'de 2,5 milyon yeni otomobil tescil etti.

Automotive News Europe'un haberine göre bu yeni veriler, BYD'nin Çin'de 3,2 puanlık bir artışla yüzde 11,85'lik toplam pazar payına sahip olduğunu gösteriyor.

Volkswagen'in satışları düştü

Volkswagen geçen yıl Çin'de yaklaşık 2,2 milyon araç sattı; yıllık yüzde 0,2'lik bir düşüş ve yüzde 10,27'lik bir pazar payı elde etti.

Geçtiğimiz yıl, BYD küresel pazarda tamamen elektrikli araçlar konusunda etkileyici bir performans sergileyerek, 1,6 milyon adet araç satışı ile Tesla'nın 1,8 milyonluk satış rakamının hemen arkasında ikinci sıraya yerleşti.

BYD'nin tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçları toplamda 3 milyon adetlik satışa ulaştı.

Dünya otomobil pazarının en büyük oyuncularından biri olan BYD, önceki yıla kıyasla yüzde 62'lik muazzam bir büyüme gösterdi.