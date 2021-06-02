1914 beygirlik canavar: Elektrikli Rimac Nevera tanıtıldı

2018'de tanıtılan C_Two konseptinin üretim versiyonu olan elektrikli Rimac Nevera, 1914 beygirlik gücüyle görücüye çıktı.

Son yıllarda otomotiv sektöründe yaşanan elektriklenme akımı, hiber otomobillere de sıçradı. Hırvat otomotiv şirketi Rimac, C_Two adını verdiği elektrikli hiper otomobilinin üretim versiyonu Nevera'yı görücüye çıkardı.

Rimac Nevera, aerodinamik bakımından 2018 yılındaki konsept modele göre yüzde 34 oranında iyileştirildi.

Aracın ön kaput ve sütunların şeklinde oynamalar yapıldı ve difüzör ve ön lip gibi bölümler de aerodinamik ışığında yeniden tasarlandı.

AKTİF AERODİNAMİK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Rimac Nevera ile ilgili en etkileyici özelliklerden birisi de aktif aerodinamik bir yapıya sahip olması.

Bu sayede araç, farklı sürüş senaryolarına göre optimum aerodinamik konfigürasyonu sunuyor.

Örneğin aktif parçalar sayesinde otomobilin hava sürtünme katsayısı yüzde 17,5 azaltılarak 0.3'e çekilebiliyor. Diğer bir modda ise yere basma kuvveti yüzde 326 oranında artıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera'nın her tekerleğinde birer elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede araç, toplamda 1914 beygir güç ve 2360 Nm tork sunabiliyor.

Söz konusu motorları beslemek için de 120 kWh kapasiteye sahip, H şeklinde, sıvı soğutmalı lityum/manganez/nikel batarya paketi kullanılıyor. Bu sayede, aracın menzili 547 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Maksimun hızı 412 km/s olarak açıklanan Rimac Nevera, 0'dan 100 kilometreye 1,85 saniyede ulaşabiliyor. Aracın saatte 300 km hıza ulaşması ise 9,3 saniye sürüyor.

Rimac Nevera, aynı zamanda dünyanın ilk yapay zeka destekli sürücü koçuna da ev sahipliği yapıyor.

Söz konusu sistem, sürücünün performansını değerlendirip sesli ve görsel şekilde rehberlik ederek, sürücünün sürüş yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

2022 yılında yayınlanacak kablosuz yazılım güncellemesiyle aktif edileceği açıklanan bu özellik; araçtaki 12 ultrasonik sensör, 13 kamera, 6 radar ve NVIDIA'nın Pegasus işletim sisteminden faydalanıyor.

150 ADET ÜRETİLECEK

Elektrikli hiper otomobilin üretimi, 150 adetle sınırlı olacak. Otomobillerin fiyatı ise 2 milyon eurodan başlıyor.

Kaynak: DonanımHaber