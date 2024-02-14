1984 yılında satışa çıkmıştı: SEAT Ibiza 40 yaşında!

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SEAT Ibiza, 1984 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana geçen 40 yılını kutluyor.

Şirketin başarısında önemli bir rol oynayan model, beş nesliyle birlikte 6 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Bu, Ibiza'nın otomotiv dünyasında dönüm noktası niteliğinde bir model olduğunu gösteriyor.

SEAT CEO'sundan açıklamalar

Modelin 40. yılına ilişkin bir açıklama yapan SEAT CEO’su Wayne Griffiths, şu ifadeleri kullandı.

Piyasaya çıktığı günden bu yana pazarda bir mihenk taşı haline gelen SEAT Ibiza, aynı zamanda SEAT’ın dünyanın dört bir yanına otomobil teslimatı gerçekleştiren küresel bir şirket olarak konumunu güçlendirdi.



Şimdi de SEAT’ı havalı ve genç ruhlu bir marka olarak gören pek çok neslin gönlünü fetheden bu otomobilin 40. yılını kutluyoruz.