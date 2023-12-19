1993'ten günümüze: Nissan Türkiye, 30. yaşını kutluyor! BMC ile Japon Sumitomo ortaklığıyla kurulan ve ardından kendi şirketi ile yoluna devam eden Nissan Türkiye, ülkemizde 30 yıldır faaliyet gösteriyor.

ensonhaber.com

Türkiye otomotiv sektörünün önemli oyuncusu Nissan, Türkiye’de 30. yılını geride bırakıyor.

Nissan markası Türkiye distribütörlüğü, resmi olarak 17 Aralık 1993 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'nda tescil edilerek kurulmuştu.

Başlangıçta ortaklık yapısı yüzde 60 Japon Sumitomo ve yüzde 40 BMC şeklinde belirlenmişti.

Bu tarihten itibaren 25 adet NX Coupe, 50 adet Bluebird, 10 adet Altima, 550 adet B13 kodlu Sunny ve 3 adet 200 SX gibi efsane otomobilin satışı gerçekleştirildi.

2000 yılında Sumitomo Grubu, yüzde 40’lık BMC hisselerini satın aldı ve artık şirketin adı Nissan Otomotiv A.Ş. odu.

2015 yılında ise Nissan Global, Sumitomo’dan tüm Nissan Otomotiv hisselerini satın aldı. Bu tarihten itibaren Nissan Otomotiv, 2022 yılına kadar Nissan Global AMIO bölgesine bağlı olarak faaliyetini sürdürdü.

Nissan Avrupa'ya bağlandı

Bu tarihten itibaren ise Nissan, Avrupa’ya bağlandı ve Avrupa’nın da bir parçası olduğu AMIEO sorumluluğu altında Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

Nissan Türkiye’nin geçmişindeki en yüksek satış adedi 2017 yılında 34 bin 822 adetle gerçekleşti.