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- 2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller
2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller
- Haber Merkezi
- 07.01.2023 - 13:15
- Güncelleme : 07.01.2023 - 13:37
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.
2022'de en çok satan 10 marka
ODMD'nin verilerine göre Fiat, pazar payının yüzde 16,43'ünü elde ederek, 2022 yılının en çok satan markası oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 marka ve satış rakamları:
- Fiat - 97 bin 354
- Renault - 88 bin 206
- Volkswagen - 49 bin 695
- Hyundai - 42 bin 241
- Toyota - 38 bin 276
- Dacia - 36 bin
- Opel - 30 bin 378
- Peugeot - 23 bin 345
- Citroen - 21 bin 913
- Honda - 21 bin 429
2022'de en çok satılan 10 model
2015 yılında yola çıkan Fiat Egea, geçtiğimiz yılı lider kapatarak yedinci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu.
Egea Ailesi, 2022 yılında toplam 97 bin adedin üzerinde satışla, yine vatandaşların ilk tercihi olmayı başardı.
İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 model ve satış rakamları:
Fiat Egea Sedan - 68 bin 779
Renault Clio - 41 bin 607
Toyota Corolla Sedan - 30 bin 948
Renault Megane - 28 bin 886
Fiat Egea Cross - 26 bin 341
Dacia Duster - 25 bin 011
Hyundai i20 - 14 bin 896
Renault Taliant - 13 bin 121
Hyundai Bayon - 12 bin 535
Opel Crossland - 10 bin 433