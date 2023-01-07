2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

2022 yılının tamamında Türkiye'de en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

2022'de en çok satan 10 marka

ODMD'nin verilerine göre Fiat, pazar payının yüzde 16,43'ünü elde ederek, 2022 yılının en çok satan markası oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 marka ve satış rakamları:

Fiat - 97 bin 354

97 bin 354 Renault - 88 bin 206

88 bin 206 Volkswagen - 49 bin 695

49 bin 695 Hyundai - 42 bin 241

42 bin 241 Toyota - 38 bin 276

38 bin 276 Dacia - 36 bin

36 bin Opel - 30 bin 378

30 bin 378 Peugeot - 23 bin 345

23 bin 345 Citroen - 21 bin 913

21 bin 913 Honda - 21 bin 429

2022'de en çok satılan 10 model

2015 yılında yola çıkan Fiat Egea, geçtiğimiz yılı lider kapatarak yedinci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu.

Egea Ailesi, 2022 yılında toplam 97 bin adedin üzerinde satışla, yine vatandaşların ilk tercihi olmayı başardı.

İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 model ve satış rakamları:

Fiat Egea Sedan - 68 bin 779

Renault Clio - 41 bin 607

Toyota Corolla Sedan - 30 bin 948

Renault Megane - 28 bin 886

Fiat Egea Cross - 26 bin 341

Dacia Duster - 25 bin 011

Hyundai i20 - 14 bin 896

Renault Taliant - 13 bin 121

Hyundai Bayon - 12 bin 535

Opel Crossland - 10 bin 433