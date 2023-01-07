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    2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    2022 yılının tamamında Türkiye'de en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 13:15
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 13:37
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    2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet oldu.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

    2022'de en çok satan 10 marka

    ODMD'nin verilerine göre Fiat, pazar payının yüzde 16,43'ünü elde ederek, 2022 yılının en çok satan markası oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 marka ve satış rakamları:

    • Fiat - 97 bin 354
    • Renault - 88 bin 206
    • Volkswagen - 49 bin 695
    • Hyundai - 42 bin 241
    • Toyota - 38 bin 276
    • Dacia - 36 bin
    • Opel - 30 bin 378
    • Peugeot - 23 bin 345
    • Citroen - 21 bin 913
    • Honda - 21 bin 429

    otomobil

    2022'de en çok satılan 10 model

    2015 yılında yola çıkan Fiat Egea, geçtiğimiz yılı lider kapatarak yedinci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu.

    Egea Ailesi, 2022 yılında toplam 97 bin adedin üzerinde satışla, yine vatandaşların ilk tercihi olmayı başardı.

    İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 model ve satış rakamları:

    Fiat Egea Sedan - 68 bin 779

    EGEA

    Renault Clio - 41 bin 607

    2022 de Türkiye de en çok satılan otomobiller #3

    Toyota Corolla Sedan - 30 bin 948

    COROLLA

    Renault Megane - 28 bin 886

    MEGANE

    Fiat Egea Cross - 26 bin 341

    EGEA CROSS

    Dacia Duster - 25 bin 011

    DUSTER

    Hyundai i20 - 14 bin 896

    Hyundai i2

    Renault Taliant - 13 bin 121

    2022 de Türkiye de en çok satılan otomobiller #9

    Hyundai Bayon - 12 bin 535

    Bayon

    Opel Crossland - 10 bin 433

    CROSSLAND


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