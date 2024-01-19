Avrupa'da 2023 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu Avrupa'da 2023 yılında en çok satılan otomobil modelleri ve markaları açıklandı. İşte zirvedeki isimler...

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Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Almanya'daki talebin yavaşlamasıyla Aralık'ta yüzde 3,3 düşüş gösterdi..

ACEA verilerine göre, 2023'ün tamamında ise AB'deki yeni otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 10.5 milyona yükseldi.

İtalya'da yeni otomobil satışları 2023'te yüzde 18,9, İspanya'da yüzde 16,7, Fransa'da yüzde 16,1 artış gösterdi.

Almanya'da yeni otomobil satışları Aralık ayında yüzde 23 azalırken, 2023 genelinde yalnızca yüzde 7,3 yükseldi.

Avrupa'da en çok satan markalar

Zirvede, 1 milyon 357 bin 139 satışla Volkswagen'in yer aldığı görülüyor. Onu Toyota, Audi ve BMW takip ediyor.

Volkswagen - 1.357.139

Toyota - 828.484

Audi - 733.176

BMW - 728.991

Mercedes-Benz - 682.498

Renault - 681.023

Skoda - 680.153

Peugeot - 639.848

Kia 5- 72.297

Dacia - 557.253

Avrupa'da en çok satan modeller

Elektrikli Tesla Model Y, 2023 genelinde Avrupa'da en çok satılan otomobil olmayı başardı: Listenin devamı ise şu şekilde:

Tesla Model Y - 254.822

Dacia Sandero - 235.893

Volkswagen T-Roc - 206.438

Renault Clio - 202.942

Peugeot 208 - 194.376

Opel Corsa - 188.662

Volkswagen Golf - 184.279

Toyota Yaris Cross - 176.685

Volkswagen Tiguan - 174.267

Skoda Octavia - 161.784