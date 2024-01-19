Avrupa'da 2023 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Almanya'daki talebin yavaşlamasıyla Aralık'ta yüzde 3,3 düşüş gösterdi..
ACEA verilerine göre, 2023'ün tamamında ise AB'deki yeni otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 10.5 milyona yükseldi.
İtalya'da yeni otomobil satışları 2023'te yüzde 18,9, İspanya'da yüzde 16,7, Fransa'da yüzde 16,1 artış gösterdi.
Almanya'da yeni otomobil satışları Aralık ayında yüzde 23 azalırken, 2023 genelinde yalnızca yüzde 7,3 yükseldi.
Avrupa'da en çok satan markalar
Zirvede, 1 milyon 357 bin 139 satışla Volkswagen'in yer aldığı görülüyor. Onu Toyota, Audi ve BMW takip ediyor.
Volkswagen - 1.357.139
Toyota - 828.484
Audi - 733.176
BMW - 728.991
Mercedes-Benz - 682.498
Renault - 681.023
Skoda - 680.153
Peugeot - 639.848
Kia 5- 72.297
Dacia - 557.253
Avrupa'da en çok satan modeller
Elektrikli Tesla Model Y, 2023 genelinde Avrupa'da en çok satılan otomobil olmayı başardı: Listenin devamı ise şu şekilde:
Tesla Model Y - 254.822
Dacia Sandero - 235.893
Volkswagen T-Roc - 206.438
Renault Clio - 202.942
Peugeot 208 - 194.376
Opel Corsa - 188.662
Volkswagen Golf - 184.279
Toyota Yaris Cross - 176.685
Volkswagen Tiguan - 174.267
Skoda Octavia - 161.784
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