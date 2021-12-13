2 kişilik elektrikli araç Citroen Ami, 2022'de satışa çıkıyor

Citroen, şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'ye getirdi. Otomobilin perakende satışları gelecek yıl başlayacak.

Citroen tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

EHLİYET İSTENMİYOR

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.

İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

Türkiye'ye gelen sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler, yüksek bir ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

ÖTV ve KDV’den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyor.

BAHAR AYLARINDA SATIŞTA

Citroen Ami, şu anda yalnızca kurumsal firmalara satılabiliyor. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami modelinin bireysel kullanıcılar için satışlarına 2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren başlayacaklarını belirtti.

Alkım, "Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Online bir satın alma yolculuğu hazırlıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami'nin satın alma yolculuğunu tamamlayacağız.

Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen Ami satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız." dedi.