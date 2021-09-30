2 kişilik elektrikli araç Citroen Ami Türkiye'de

Citroen, şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'ye getirdi. İşte yeni Ami'nin özellikleri...

Citroen tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa sunuldu.

Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

EHLİYET İSTENMİYOR

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor. Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.

İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

Türkiye'ye gelen sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler, yüksek bir ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

ÖTV ve KDV’den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyor. Ancak aracın Türkiye fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.