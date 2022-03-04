Euro
15.61
-0.19%
Dolar
14.15
0.24%
Altın
881.11
0.22%
Borsa
2023
1.87%
Bitcoin
590.365
-3.15%
BTXN Coin
37.27
0.13%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    2 kişilik elektrikli araç Citroen Ami'nin Türkiye'ye gelişi ertelendi

    Citroen, şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'ye getirmek için tedarik sorunlarıyla boğuşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 kişilik elektrikli araç Citroen Ami'nin Türkiye'ye gelişi ertelendi

    Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.

    Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

    TÜRKİYE'YE GELİŞİ ERTELENDİ

    2022 yılının Mart ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanan Citroen Ami modeli, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Türkiye'ye daha geç gelecek.

    Citroen Ami'nin önümüzdeki aylarda Türkiye'ye giriş yapması ve satışa çıkması bekleniyor.

    2 kişilik elektrikli araç Citroen Ami nin Türkiye ye gelişi ertelendi #1

    EHLİYET İSTENMİYOR

    Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.

    İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.

    AVRUPA FİYATI 6 BİN EURO

    Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

    ÖTV ve KDV’den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerin imdadına yetişecek Citroen Ami modeli, elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan ÖTV istenmeyeceği belirtiliyor.

    citroen ami

    citroen ami


    İlginizi Çekebilir

    MPİ 3 Mart 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı
    Yaşam

    MPİ 3 Mart 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Bayraktar AKINCI B, ilk uçuş testini tamamladı
    Teknoloji

    Bayraktar AKINCI B, ilk uçuş testini tamamladı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir