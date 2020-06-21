2020 Aston Martin DBX, ağustosta Türkiye'ye geliyor

Aston Martin'in ilk SUV modeli olan DBX, Türkiye'ye bu yıl ağustos ayında ayak basacak.

İngiliz spor ve lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli olan DBX'in test aracı, önümüzdeki ağustos ayında Türkiye'ye gelecek.

Test aracının Türkiye’ye ulaşmasından sonra ise aracı satın almak isteyen tüketiciler, 2020 yılı bitmeden DBX modeline sahip olabilecek.

2020'nin son çeyreğinde DBX'in Türkiye'de olması beklenirken DBX'lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleriyle satışa çıkacak.

Yeni DBX modelinin İstanbul ve İzmir'deki Aston Martin Showroomlarında yerini alacağı da Aston Martin Türkiye tarafından açıklandı.





FİYAT

Mercedes-AMG tarafından sağlanan 4.0 litrelik çift turbo V-8 motora ve dokuz vitesli otomatik şanzımanla sahip yeni DBX'in fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak otomobilin yurt dışı fiyatının en az 200 bin dolar olması bekleniyor.