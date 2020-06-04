2020 BMW 4 serisi tanıtıldı

Otomobil tutkunlarının bir süredir beklediği BMW 4 Serisi Coupé, internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte sevenleri ile buluştu.

BMW, efsaneleşen tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle sınıfının rakipsiz otomobili Yeni BMW 4 Serisi Coupé’yi online basın toplantısıyla resmen tanıttı.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, ekim ayından itibaren showroom’larda BMW tutkunlarıyla buluşmaya ve kasım ayından itibaren yollarda olmaya hazırlanıyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre 170 bg benzinli motora sahip 420i modeli ile satışa sunulacak.

DİKEY BÖBREK IZGARA

Çarpıcı gövde tasarımı ve benzersiz orantılarıyla Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor.

Güçlü omuz çizgisiyle coupé görünümünü gözler önüne seren Yeni BMW 4 Serisi Coupé, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, göz alıcı L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımını etkileyici hale getiriyor.

Hassas şekilde optimize edilen gövde yapısı ve şasi teknolojisiyle Yeni BMW 4 Serisi Coupé, tutkunlarına karakteristik bir sürüş deneyimi sunacak.

Ağırlık merkezinin 21 milimetre daha alçağa çekilmesiyle, arka aks izi Yeni BMW 3 Serisi Sedan'dan 23 milimetre daha geniş olarak tasarlanan Yeni BMW 4 Serisi Coupé, hafifletilen gövde ve şasi yapısıyla 50:50 ağırlık dengesi elde ederken, aynı zamanda eşsiz aerodinamisiyle birlikte kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

DONANIMLAR

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin en gelişmiş donanımlarıyla yollarla buluşacak. Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de standart olarak sunulan Sürüş Asistanı, otomatik park özellikli Park Asistanı ve Geri Sürüş Asistanı sistemlerine ek olarak; en modern multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü BMW tutkunları için öne çıkan donanımlar olacak.

BMW tarafından fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.