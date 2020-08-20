2020 BMW M4, test sırasında kameralara yakalandı

2020 BMW M4, Almanya'da bulunan Nürburgring pistinde test edilirken casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Yeni BMW M4'ün neler sunacağına gelin daha yakından bakalım.

Alman otomobil üreticisi BMW, eylül ayında yeni M4 modellerini görücüye çıkaracak. Tanıtımlarına kısa bir süre kala çeşitli test aşamalarından geçen araçlar, Almanya'nın Nürburgring pistinde görüntülendi.

Daha önce birkaç kez daha görüntülenen M4'ün tasarımının artık netlik kazandığı görülüyor. Öte yandan aracın motor seçenekleri hakkında hala net bir bilgi yok.

İDDİA EDİLEN MOTOR SEÇENEKLERİ

İddialara göre aracın kaputunun altında BMW'nin 3.0 litrelik çift turbolu motoru bulunacak. En yüksek donanım seçeneğinde 510 bg güç üretebilecek bu ünite, otomatik şanzıman ile eşleştirilecek.

BMW'nin "saf kan" arayan kullanıcılara özel bir model üreteceği de söyleniyor.

M3 ve M4 "Pure" isimleri ile satışa sunulacak bu modeller, arkadan itişli yapıları ile manuel şanzımanı birleştirecek. Ancak bu modellerin çıkış gücünün 480 bg civarında kalacağı açıklandı.

İlk olarak sedan, daha sonra ise coupe modellerini göreceğimiz yeni BMW M4, eylül ayında tanıtılarak yollara çıkacak.



