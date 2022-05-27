2022 Ford Fiesta Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yıl eylül ayında makyajlanan 2022 Ford Fiesta, Style ve Titanium donanım seviyeleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yenilenen rakipleri arasında vakit kaybetmek istemeyen ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, 2022 makyajlı Fiesta modelini geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtmıştı.

2022 Ford Fiesta'nın tasarımına baktığımızda, yenilenen ön kaput tasarımının otomobilin burun kısmını yükselttiğini görüyoruz. Böylece bu bölümü domine eden panjur, yükseklik olarak biraz daha büyüdü.

Ayrıca ön taraftaki "mavi oval" logosu da üst taraftan alınarak panjurun içerisine konumlandırıldı.

Makyajlı 2022 Ford Fiesta'da 17 ve 18 inçlik yeni jant tasarımlarının yanı sıra, yeni renk seçenekleri de mevcut.

İç mekan

2022 Ford Fiesta'nın iç mekanında 12.3 inçlik tamamen kişiselleştirilebilir TFT dijital gösterge ekranı bulunuyor.

Konsolun merkezinde SYNC 3 multimedya sisteminin kontrol edildiği 8 inç dokunmatik ekran mevcut.

Sistemde navigasyon (canlı trafik güncellemeleri, kaza bilgisi), sesli komut, Apple CarPlay/Android Auto desteği ve yeni arka yolcu uyarısı gibi özellikler de var.

Dur&kalk ve trafik işareti tanıma özellikli adaptif hız sabitleyici, aktif park asistanı, şeritte tutma yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi ve çarpışma önleyici aktif fren sistemi gibi özellikler de Fiesta'nın diğer öne çıkan detayları arasında.

Motor seçenekleri

Yeni 2022 Ford Fiesta, Türkiye'de iki farklı motorla tercih edilebiliyor. Giriş seviyesindeki 75 PS güç ve 105 Nm tork üreten 1.1 litre motor 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Üst basamakta ise 48V hafif hibrit desteğine sahip 125 PS güç ve 180 Nm tork üreten 1.0 litre mHEV EcoBoost ünite bulunuyor. Bu seçenekte 7 ileri otomatik şanzıman standart olarak geliyor.

Söz konusu motorların 0-100 km/s süreleri sırasıyla 14,7 ve 9,6 saniye. Ortalama yakıt tüketimleri ise fabrika verilerine göre 5,3 lt/100km.

Yeni Ford Fiesta Türkiye fiyatı

2022 Ford Fiesta fiyatları 426 bin 500 TL'den başlıyor. Ford Options seçeneğiyle sunulan fiyat ise 394 bin 800 TL.

Style 1.1Lt 75 PS Benzin5 İleri Manuel - 426 bin 500 TL

Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin7 İleri Otomatik - 583 bin 400 TL