2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa'ya geldi

Ford, 2020 Mustang Mach 1 modeli ile Avrupa topraklarına giriş yaptı. İşte 2020 Ford Mustang Mach 1 özellikleri.

Geçtiğimiz ağustos ayında Mustang Mach 1 prototiplerini Nürburgring pistinde test eden Ford, otomobilin Avrupa versiyonlarına dair ipuçları vermişti.

Söylentileri doğrulayan Ford, test ettiği aracı şimdi resmi olarak Avrupa pazarına getirdi.

Daha önce Bullitt versiyonunda da yaşandığı gibi Mustang Mach 1, Avrupa topraklarına düşük çıkış gücü ile geliyor.

5.0 litrelik V8 motorundan 460 bg güç ve 530 Nm tork üretebilen model, Kuzey Amerikalı kardeşinden 27 bg güç ve 40 Nm tork kadar daha zayıf.

Avrupa'da gün geçtikçe sıkı hale gelen emisyon kurallarının bu tarz modelleri etkilediğini biliyoruz. Fakat Mustang ailesini Avrupa'da da önemli bir isim haline getirmek isteyen Ford, kıtaya giremeyen GT500 ve GT350 gibi modellerin fişini çekme kararı almıştı.

Altı ileri vitesli manuel ve 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satışa sunulacak Mustang Mach 1 modelinin genel tasarımı, iptal edilen GT kardeşlerinden alınmış durumda. Aracın 19 inçlik jantları ise standart olarak Michelin Pilot Sport 4 lastikleri ile geliyor.

TEKNİK DETAYLAR BELLİ DEĞİL

Ford Avrupa, şimdilik yeni modelin teknik detaylarını paylaşmak istemiyor. Standart olarak mekanik diferansiyel kilidi ile gelen araç, aktif egzoz kapaklarına da sahip.

ÖNCE ALMANYA'YA GELECEK

Fiyatları resmi çıkış ile birlikte açıklanacak olan araç, ilk olarak Almanya'da satışa sunulacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye