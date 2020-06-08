2020 Lexus RX ülkemizde satışa çıktı

Ürettiği üst seviye otomobillerle beğeni toplayan Lexus, yeni SUV modeli RX’i Türkiye’de satışa sundu.

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üsr seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor. Şirket, 2020 RX SUV modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

İstanbul ve Ankara showroomlarında satışa sunulan yeni araç, farklı versiyonlarıyla beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Lüks SUV modeli, özellikle geniş aileler için fazladan koltuk seçeneği sunuyor. Araç, 5 kişilik versiyonunun yanı sıra RX L ismiyle 6 ve 7 kişilik modellere de sahip.

Lexus, yeni RX SUV’sinde bazı ufak tasarımsal değişikliklere gitti. Bu kapsamda daha ince farlara sahip olan aracın tamponları da daha yuvarlak hatlara sahip olarak tasarlandı. Ayrıca aracın stop grubuna ve bazı sinyallere “L motifleri eklendi.

Otomobilin kabin kısmında ise 12,3 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden aracın pek çok özelliğini kontrol edilebiliyor. Şirket, bu ekranla hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteği sunuyor.



DONANIM ÖZELLİKLERİ

Lexus’un RX SUV serisinde; 2.0 litre hacimli, turbo motora sahip 238 beygir ve 340 nm tork üreten RX 350 ile birlikte, kendi kendini şarj edebilen hibrit bir motora sahip model de bulunuyor.

RX’in 450h modelinde bulunan 3.5 litre hacimli, direkt enjeksiyonlu V6 motor, elektrikli motorla birleşerek 313 beygir güç üretebiliyor.

Lexus’un yüksek fiyatlı SUV modeli, Lexus Safety Sytem+ özellikleriyle geliyor. Bu özellik, kaza yaşanmasını engellemeye çalıştığı gibi kazaların şiddetini de azaltabiliyor.

FİYAT

Ayrıca araçta, yayaları ve bisikletlileri algılayan ön çarpışma sistemi de bulunacak. Eğer sizler de Lexus RX SUV’i satın almayı düşünüyorsanız, Türkiye’de 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla Ankara ve İstanbul showroomlarında aracı bulabilirsiniz.



