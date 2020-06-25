2020 Mercedes GLA ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı

Mercedes'in en küçük SUV modeli GLA, ülkemizde satışa sunuldu. Gelin otomobilin özelliklerine ve Türkiye fiyatına daha yakından bakalım.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, geçtiğimiz haftalarda 2020 GLB modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Mercedes, şimdi de şirketin en küçük SUV modeli olarak nitelendirilen 2020 GLA modelini Türkiye'de satışa sundu.

Önden çekişli Mercedes modellerinin popülerliğinin son zamanlarda artması, bu sistemin GLB ve GLA modellerinde de karşımıza çıkmasını sağlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Avrupa'da birkaç motor seçeneği olsa da Türkiye'de ilk olarak GLB'de olduğu gibi tek ünite sunacak GLA'nın kaputu altında, turbo beslemeye sahip 1.33 litre hacimli, benzinli bir motor görev yapıyor.

163 beygir güç, 250 Nm tork üretebilen motor; 7 ileri vitesli, çift kavramalı, yarı otomatik şanzımanla gücü ön aksa aktarıyor.

Otomobilin iç tasarımına baktığımızda ise büyük bir sürpriz bulunmuyor. Mercedes modellerinin tamamında standartlaşan dizilim bu araçta da kendisine yer buluyor.

FİYAT

Kardeşi GLB gibi iki donanım seçeneğiyle satılacak olan GLA, Progressive donanım paketiyle 412 bin 500 TL'ye satılacak.

Otomobili AMG donanımıyla satın almak için ise 454 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek.