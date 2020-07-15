2020 Mercedes S serisinden yeni fotoğraflar

2020 Mercedes S serisine ait casus fotoğraflardan faydalanılarak, otomobilin bilgisayar ortamında yeni görüntüleri oluşturuldu.

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in üzerinde çalıştığı ve eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni Mercedes S serisine ait bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kolesa.ru, şimdiye kadar çekilen Mercedes S serisine ait casus fotoğraflardan yola çıkarak, otomobili bilgisayar ortamında yeniden oluşturdu.

Genel hatları ile W222 neslini andıran model, içeriye gizlenen kapı kolları ile çok daha pürüzsüz bir profile kavuşacak. Yenilenen ön far takımları ve ızgarası ise S-Serisi'ne yepyeni bir yüz kazandırıyor.





S-Serisi'nin Mercedes ailesine getireceği en büyük yenilik, 2015 yılından beri geliştirilen yeni platform olacak. Yavaş yavaş Alman markanın tüm modellerinde kullanılacak bu platform hakkındaki detaylar da hala gizemini koruyor.

Mercedes-Benz, aracı önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Öte yandan marka, 29 Temmuz ve 12 Ağustos'ta otomobil ile ilgili özel teaser'lar yayınlayacak.

Mercedes S-Serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Motor1 Türkiye