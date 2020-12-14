2020 model Isuzu D-Max Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Isuzu'nun pick up modeli D-Max'in yeni versiyonu ülkemizde satışa sunuldu. 4 donanım seviyesiyle yollara çıkan aracın teknik detaylarını ve fiyat listesini sizler için derledik.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Tayland'da tanıtılan yeni Isuzu D-Max, bir yıllık bir aradan sonra ülkemizde satışa sunuldu.

V-Go, V-Life, V-Joy ve V-Cross isimli donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşacak yeni D-Max, ilk iki donanım seviyesinde 4x2 ve 4x4; V-Joy ve V-Cross paketlerinde ise yalnızca 4x4 seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

YENİ ISUZU D-MAX ÖZELLİKLERİ

Yeni Isuzu D-Max'in giriş seviyesinde gündüz sürüş farları, 18 inç çelik jantlar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, basamaklı arka tampon ve 4,2" TFT renkli gösterge ekranı gibi donanımlar yer alıyor.

Aracın güvenlik tarafında ise fren asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış ve iniş destek sistemi, çekiş kontrol sistemi, yağmur sensörü ve elektronik diferansiyel kilidi (4x4 versiyonlarda) gibi özellikler mevcut.

Yeni Isuzu D-Max'in kaputu altında 1.9 litrelik (1898cc) 163 beygir güç ve 360 Nm tork üreten dizel ünite bulunuyor. Aracın arka bölümünde çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, arkada ise parabolik yaprak yaylı süspansiyon kullanılmış.

ISUZU D-MAX FİYAT

2020 model Isuzu D-Max'in farklı donanım seviyelerine göre fiyatları şu şekilde:

Isuzu D-Max V-GO 4X2: 268 bin 600 TL

Isuzu D-Max V-GO 4X4: 327 bin 700 TL

Isuzu D-Max V-LIFE 4X2: 324 bin TL

Isuzu D-Max V-LIFE 4X2 AT: 354 bin TL

Isuzu D-Max V-LIFE 4X4: 336 bin TL

Isuzu D-Max V-JOY 4X4 AT: 370 bin 100 TL

Isuzu D-Max V-CROSS 4X4 AT: 405 bin TL

Yeni Isuzu D-Max'in tüm özellikleri ise şu şekilde:

Kaynak: DonanımHaber

