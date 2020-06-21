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    2020 sıfır otomobil fiyatları

    2020 sıfır otomobil fiyatları

    Koronavirüs döneminde ikinci el fiyatları yükselişe geçti. Araç almak isteyenler bir yandan da sıfır otomobil bakmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 09:30
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    2020 sıfır otomobil fiyatları

    Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin oldukça önemli olduğu günlerde özellikle İstanbul'da okulların kapalı olmasına rağmen her akşam yoğun trafikler yaşanıyor. Bunun sebebi ise insanların özel araçlarını tercih etmeye başlaması.

    KORONA YÜZÜNDEN HERKES ARAÇ ALMAYA BAŞLADI

    Toplu ulaşım kullanımını tehlikeli görenlerin araç almaya çalışması, ikinci el araçların piyasasını da iyice yükseltti.

    KREDİ KAMPANYASININ ETKİSİ

    Hükümetin kredi kampanyaları düzenlemesi de fırsatçıları harekete geçirdi ve ikici el piyasasında fiyatlar zıpladı.

    Fiyatların iyice yükselmesi üzerine otomobil almak isteyenler bir gözünü de sıfır otomobillere çevirdi.

    150 BİN LİRANIN ALTINDAKİ SIFIR OTOMOBİLLER

    Hepsi 150 bin liranın altında olan farklı markaların farklı modelleri işte böyle sıralanıyor;

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline / Fiyat: 143.400 TL

    RENAULT

    Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL

    Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 113.900 TL

    Clio Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL

    Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg / Fiyatı: 129.523 TL

    TOYOTA

    Yaris 1.0 Life / Fiyatı: 114.350 TL

    SUZUKİ

    Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli / Fiyatı: 138.900 TL

    SEAT

    IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S / Fiyatı: 142.000 TL

    PEUGEOT

    301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp / Fiyatı: 147.900 TL

    OPEL

    Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP / Fiyatı: 135.800 TL

    Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP / Fiyatı: 146.800 TL

    NİSSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı: 135.730 TL

    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT / Fiyatı: 137.500 TL

    KİA

    Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS / Fiyatı: 149.500 TL

    Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel / Fiyatı: 139.000 TL

    KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS / Fiyatı: 138.300 TL

    Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik / Fiyatı: 117.900 TL

    HYUNDAİ

    İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 129.211 TL

    Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) / Fiyatı: 148.800 TL

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 116.551 TL

    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 133.000 TL

    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 135.000 TL

    DACİA

    Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp / Fiyatı: 127.092 TL

    DACİA DUSTER

    Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 / Fiyatı: 140.540 TL

    FİAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 103.900 TL

    PANDA URBAN 1.2 69 HP / Fiyatı: 99.900 TL

    500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT / Fiyatı: 139.900 TL

    500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA / Fiyatı: 133.900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 118.900 TL

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