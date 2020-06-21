2020 sıfır otomobil fiyatları

Koronavirüs döneminde ikinci el fiyatları yükselişe geçti. Araç almak isteyenler bir yandan da sıfır otomobil bakmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin oldukça önemli olduğu günlerde özellikle İstanbul'da okulların kapalı olmasına rağmen her akşam yoğun trafikler yaşanıyor. Bunun sebebi ise insanların özel araçlarını tercih etmeye başlaması.

KORONA YÜZÜNDEN HERKES ARAÇ ALMAYA BAŞLADI

Toplu ulaşım kullanımını tehlikeli görenlerin araç almaya çalışması, ikinci el araçların piyasasını da iyice yükseltti.

KREDİ KAMPANYASININ ETKİSİ

Hükümetin kredi kampanyaları düzenlemesi de fırsatçıları harekete geçirdi ve ikici el piyasasında fiyatlar zıpladı.

Fiyatların iyice yükselmesi üzerine otomobil almak isteyenler bir gözünü de sıfır otomobillere çevirdi.

150 BİN LİRANIN ALTINDAKİ SIFIR OTOMOBİLLER

Hepsi 150 bin liranın altında olan farklı markaların farklı modelleri işte böyle sıralanıyor;

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline / Fiyat: 143.400 TL

RENAULT

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 113.900 TL

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg / Fiyatı: 129.523 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 Life / Fiyatı: 114.350 TL

SUZUKİ

Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli / Fiyatı: 138.900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S / Fiyatı: 142.000 TL

PEUGEOT

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp / Fiyatı: 147.900 TL

OPEL

Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP / Fiyatı: 135.800 TL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP / Fiyatı: 146.800 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı: 135.730 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT / Fiyatı: 137.500 TL

KİA

Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS / Fiyatı: 149.500 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel / Fiyatı: 139.000 TL

KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS / Fiyatı: 138.300 TL

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik / Fiyatı: 117.900 TL

HYUNDAİ

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 129.211 TL

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) / Fiyatı: 148.800 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 116.551 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 133.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 135.000 TL

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp / Fiyatı: 127.092 TL

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 / Fiyatı: 140.540 TL

FİAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 103.900 TL

PANDA URBAN 1.2 69 HP / Fiyatı: 99.900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT / Fiyatı: 139.900 TL

500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA / Fiyatı: 133.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 118.900 TL