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2020 sıfır otomobil fiyatları
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 09:30
Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin oldukça önemli olduğu günlerde özellikle İstanbul'da okulların kapalı olmasına rağmen her akşam yoğun trafikler yaşanıyor. Bunun sebebi ise insanların özel araçlarını tercih etmeye başlaması.
KORONA YÜZÜNDEN HERKES ARAÇ ALMAYA BAŞLADI
Toplu ulaşım kullanımını tehlikeli görenlerin araç almaya çalışması, ikinci el araçların piyasasını da iyice yükseltti.
KREDİ KAMPANYASININ ETKİSİ
Hükümetin kredi kampanyaları düzenlemesi de fırsatçıları harekete geçirdi ve ikici el piyasasında fiyatlar zıpladı.
Fiyatların iyice yükselmesi üzerine otomobil almak isteyenler bir gözünü de sıfır otomobillere çevirdi.
150 BİN LİRANIN ALTINDAKİ SIFIR OTOMOBİLLER
Hepsi 150 bin liranın altında olan farklı markaların farklı modelleri işte böyle sıralanıyor;
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline / Fiyat: 143.400 TL
RENAULT
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 113.900 TL
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg / Fiyatı: 110.900 TL
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg / Fiyatı: 129.523 TL
TOYOTA
Yaris 1.0 Life / Fiyatı: 114.350 TL
SUZUKİ
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli / Fiyatı: 138.900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S / Fiyatı: 142.000 TL
PEUGEOT
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp / Fiyatı: 147.900 TL
OPEL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP / Fiyatı: 135.800 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP / Fiyatı: 146.800 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı: 135.730 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT / Fiyatı: 137.500 TL
KİA
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS / Fiyatı: 149.500 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel / Fiyatı: 139.000 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS / Fiyatı: 138.300 TL
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik / Fiyatı: 117.900 TL
HYUNDAİ
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) / Fiyatı: 148.800 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) / Fiyatı: 116.551 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 133.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel / Fiyatı: 135.000 TL
DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp / Fiyatı: 127.092 TL
DACİA DUSTER
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 / Fiyatı: 140.540 TL
FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 103.900 TL
PANDA URBAN 1.2 69 HP / Fiyatı: 99.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT / Fiyatı: 139.900 TL
500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA / Fiyatı: 133.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP / Fiyatı: 118.900 TL