2020 Skoda Kamiq Türkiye'de satışa çıktı

Skoda'nın yeni SUV modeli Kamiq Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Çek otomobil üreticisi Skoda'nın B-SUV segmentindeki yeni modeli 2020 Kamiq, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle ülkemize giriş yaptı.

Geçtiğimiz yılın başında resmi olarak tanıtılan Skoda Kamiq, Volkswagen Grubu’nun MQB platformunu kullanıyor.

4.241 mm uzunluğa, 1.793 mm genişliğe ve 1.531 mm yüksekliğe sahip aracın aks mesafesi 2.651 mm olarak ölçülüyor. Bagaj hacmi 400 litre olan Skoda Kamiq’in arka koltuklarının katlanmasıyla birlikte bu değer 1.395 litreye kadar çıkabiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

rÜlkemizde ilk başta yalnızca Premium donanım paketiyle satılacak olan Skoda Kamiq modelinde 3 motor seçeneği bulunuyor.

Giriş seviyesinde 115 beygir güç üreten 1.0 litre TSI ünite yer alıyor.. Onun üzerinde ise diğer bir benzinli seçenek olan 150 beygirlik 1.5 litre TSI ACT mevcut.

Dizel tarafında ise 115 beygirlik 1.6 litre TDI ünite mevcut. Skoda Kamiq’in tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

FİYAT

Skoda'nın yeni SUV modeli Kamıq, ülkemizde 197 bin 600 liradan başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.