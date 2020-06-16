2020 Skoda Octavia Scout tanıtıldı

Skoda'nın en çok satan modellerinden Octavia, yeni seçeneğiyle duyuruldu.

Ailenin diğer üyelerinde gelen arazi çizgilerini barındıran 2020 Skoda Octavia Scout, karakteristik donanımlarıyla meraklılarıyla buluştu.

Diğer modellerden de hatırlayacağınız Scout rozeti, 2020 model yılıyla birlikte Octavia’ya da dahil edildi.

Normal Octavia Combi’den 15 milimetre daha yüksek olan Scout, standart olarak Rough-Road paketi ile birlikte gövde altı korumasını da beraberinde getiriyor.

Önceki versiyonlarda sadece dört tekerlekten çekiş ile sunulan versiyona artık ön tekerlekten çekişli olarak da sahip olunabiliyor.

2020 Skoda Octavia Scout için açıklanan motor seçenekleri de kullanıcıların isteklerine göre şekilleniyor.





BENZİN VE DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Octavia Scout’un kaputunun altında benzin ve dizel motor seçenekleri karşımıza çıkıyor..

Dizel ayağında yeni nesil 2.0 litrelik motor 200 PS güç ve 400 Nm torkla kullanıcılara hizmet edecek.

Dört tekerlekten çekişli altyapıyla standart olarak gelen bu motorun yanı sıra aynı hacimde 150 PS güç üreten dizel de tercih edilebilecek.

Benzinli seçenğine baktığımızda ise 2.0 litre ve 1,5 litrelik seçenekler karşımıza çıkıyor.

Octavia Scout üst paketlerindeki motorla birlikte 2 tona kadar çekiş desteği de sağlayabiliyor.

Scout paketi görünümdeki arazi çizgilerinin yanında süspansiyon konforu olarak da optimizasyonu sunacak.

Araçta standart olarak 18 inçlik jant seti sunulurken içeride; kapı panelleri ve kollarında krom detaylar, gösterge panosunda modele özgü dekoratif kaplamalar ve Scout logoları öne çıkıyor.

Skoda versiyonu Avrupa pazarına önümüzdeki sonbahar döneminde sunmaya hazırlanıyor. Fiyat ve diğer detaylar ise temmuz ayı içerisinde açıklanacak.

