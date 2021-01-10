2020 yılında en çok satılan pick-up belli oldu

2020 yılında en çok satılan pick-up belli oldu

Mitsubishi L200, 4 bin 629 adetlik satışla tüm pick-up satışlarında yüzde 42,2 pay aldı ve 2020'de en çok satılan pick-up modeli olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı otomotiv piyasasında dalgalanmalar meydana geldi. Ancak diğer ülkelere göre kıyasla, Türkiye'deki bu sektörün salgına rağmen ayakta kaldığını söyleyebiliriz.

Mitsubishi L200, 2018 ve 2019 yıllarının ardından, 2020 yılında da en çok tercih edilen pick-up oldu.

Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre, Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye'de satışa sunulan Mitsubishi L200, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlarda, pick-up segmentinde üst üste 3. kez lider oldu.

4 BİNDEN FAZLA SATTI

Bununla birlikte, Mitsubishi L200, 4 bin 629 adetlik satış tüm pick-up satışlarında yüzde 42,2 pay alarak 2020 yılını lider olarak tamamladı.

Verilen bilgiye göre, L200, Mitsubishi Motors'un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlanırken, Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu koruyor.

1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan Mitsubishi L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı 'Super Select 4WD II' dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen 'Off Road' modu, 'Yokuş İniş Kontrolü' sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle L200, en iddialı 4X4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor.