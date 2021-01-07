2020 yılında Türkiye'de 9 milyon ikinci el araç satıldı

2020 yılında noterlerde 31 milyondan fazla işlem yapıldı. Bu işlemlerin 9 milyonu ikinci el araç satışı olurken 5 milyonu vekaletname olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyordu. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor.

Kasım ayının ikinci yarısından itibaren ise tüketiciler, hem sıfır hem de ikinci el araba alımlarında beklemeye geçti. Bu nedenle ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı.

Adalet Bakanlığı, noterlerle ilgili 2020 yılına ait verileri açıkladı. Şubat ayında uygulamaya başlanan “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi” ile ilk defa noterlerde kredi kartı kullanılmaya başlandı.

9 MİLYON İKİNCİ EL ARAÇ SATILDI

Türkiye genelinde 2 bin 250 noterlik hizmet veriyor. 2020 yılı içerisinde noterliklerde toplam 31 milyon 286 bin 309 işlem gerçekleştirildi.

Yapılan işlemlerde en büyük pay 9 milyon 103 bin 901 işlemle ikinci el araç alım satımında oldu.

2020'de noterde kayıtlara geçen diğer işlemler ise şu şekilde:

Araç tescil: 3 milyon 58 bin 998

Araç satış harici sözleşmeler: 591 bin 654

Vekaletname: 5 milyon 632 bin 367

İhtarname: 1 milyon 111 bin 70

Mirasçılık: 370 bin 950

Belge onay 104 bin 237

Azilname 142 bin 628

Protesto 575 bin 337

Defter onayı 5 milyon 59 bin 668

Diğer işlemler 5 milyon 535 bin 499.