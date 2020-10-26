2020 yılında Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı.

Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ve açıklanan düşük faizli kredi paketi, sıfır otomobil taleplerinin yeniden artmasını sağladı.

Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 100 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Ayrıca 150 bin liranın altında da yalnızca 10 model bulunuyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

DACIA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 152 bin 900 TL

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: 169 bin 900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: Kampanyalı Fiyatı 113 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: Kampanyalı Fiyatı 133 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: Kampanyalı Fiyatı 172 bin 900 TL

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP: Kampanyalı fiyatı 122 bin 900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: Kampanyalı Fiyatı: 172 bin 900 TL

FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: Kampanyalı fiyatı 209 bin 900 TL

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA: Kampanyalı fiyatı: 160 bin 900 TL

FORD

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: Kampanyalı Fiyatı 189 bin 900 TL

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 203 bin 200 TL

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 210 bin TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: Kampanyalı fiyatı 228.800 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 136 bin 070 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 158 bin 500 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 158 bin 500 TL

KIA

YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 2020 model kampanyalı fiyatı 145 bin 900 TL

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: Kampanyalı fiyatı 144 bin 900 TL

Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS: Kampanyalı fiyatı 189 bin 900 TL

YENİ STONIC 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: Kampanyalı fiyatı 203 bin 400 TL

Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: Kampanyalı fiyatı 226 bin 900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 163 bin 000 TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Kampanyalı fiyatı 170 bin 300 TL

SEAT

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S: 185 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence: 231 bin TL

SKODA

Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 214 bin 500 TL

SUZUKI

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli: 216 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision: 180 bin 100 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 224 bin 200 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT: ÖTV teşvikli fiyatı: 238 bin 250 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 176 bin 800 TL

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 192 bin 200 TL