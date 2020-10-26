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    2020 yılında Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

    Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 15:20
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 15:36
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    2020 yılında Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

    Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı.

    Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ve açıklanan düşük faizli kredi paketi, sıfır otomobil taleplerinin yeniden artmasını sağladı.

    Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 100 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Ayrıca 150 bin liranın altında da yalnızca 10 model bulunuyor.

    Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

    dacia

    DACIA

    Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 152 bin 900 TL

    Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: 169 bin 900 TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: Kampanyalı Fiyatı 113 bin 900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: Kampanyalı Fiyatı 133 bin 900 TL

    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: Kampanyalı Fiyatı 172 bin 900 TL

    FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP: Kampanyalı fiyatı 122 bin 900 TL

    500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: Kampanyalı Fiyatı: 172 bin 900 TL

    FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: Kampanyalı fiyatı 209 bin 900 TL

    FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA: Kampanyalı fiyatı: 160 bin 900 TL

    fiar

    FORD

    Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: Kampanyalı Fiyatı 189 bin 900 TL

    Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 203 bin 200 TL

    Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 210 bin TL

    HONDA

    Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: Kampanyalı fiyatı 228.800 TL

    HYUNDAI

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 136 bin 070 TL

    Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 158 bin 500 TL

    Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 158 bin 500 TL

    kia

    KIA

    YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 2020 model kampanyalı fiyatı 145 bin 900 TL

    YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: Kampanyalı fiyatı 144 bin 900 TL

    Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS: Kampanyalı fiyatı 189 bin 900 TL

    YENİ STONIC 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: Kampanyalı fiyatı 203 bin 400 TL

    Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: Kampanyalı fiyatı 226 bin 900 TL

    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 163 bin 000 TL

    NISSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Kampanyalı fiyatı 170 bin 300 TL

    seat

    SEAT

    IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S: 185 bin TL

    ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence: 231 bin TL

    SKODA

    Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 214 bin 500 TL

    2020 yılında Türkiye de satılan en ucuz sıfır otomobiller #5

    SUZUKI

    SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli: 216 bin 900 TL

    TOYOTA

    Yeni Corolla 1.6 Vision: 180 bin 100 TL

    Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 224 bin 200 TL

    Yeni Toyota C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT: ÖTV teşvikli fiyatı: 238 bin 250 TL

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 176 bin 800 TL

    Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 192 bin 200 TL

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