2020 yılında Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Kasım ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs nedeniyle otomotiv üretiminin durması ve satış bayilerinin kapanması, sıfır araçlara olan talebi oldukça azaltmıştı.

Hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ve açıklanan düşük faizli kredi paketi, sıfır otomobil taleplerinin yeniden artmasını sağladı.

Şu anda ülkemizde satılan sıfır otomobillerde tedarik sıkıntısı yaşanırken, artık 100 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

150 BİNİN ALTINDA 6 MODEL KALDI

Ayrıca ekim ayında, 150 bin liranın altında 10 model yer alırken, kasımda 150 bin liranın altında sadece 6 model kaldı.

Ülkemizde faaliyet gösteren markalar, yeni otomobillerini satışa çıkarmaya devam ederken, şu anda piyasada bulunan en ucuz sıfır otomobiller sizler için listeledik.

CITROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 155 bin TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik -Kampanyalı fiyatı: 291 bin TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - Kampanyalı fiyatı: 192 bin 500 TL

DACIA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 159 bin 900 TL

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: 177 bin 900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: 123 bin 900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 143 bin 900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: 182 bin 900 TL

FIAT PANDA URBAN 1.2 69 HP: 129 bin 900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182 bin 900 TL

FIAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: 219 bin 900 TL

FIAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA: 171 bin 900 TL

FORD

Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin: 208 bin 750 TL

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: 200 bin 200 TL

Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: 216 bin 400 TL

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Benzin: 222 bin 600 TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin: 231 bin 200 TL

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 141 bin 600 TL

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 166 bin TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): 198 bin TL

KIA

YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: 162 bin 900 TL

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 155 bin 900 TL

CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno: 207 bin 900 TL

YENİ STONIC 1.4L 100 PS Otomatik - Benzin - Cool: 214 bin 900 TL

Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: 231 bin 500 TL

MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Pure / 1499 / 136BG: 298 bin 953 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: 178 bin 900 TL

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: 300 bin 350 TL

NISSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: 189 bin 100 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP: 172 bin 900 TL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP: 192 bin 900 TL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP: 279 bin 500 TL

CROSSLAND X 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 223 bin 900 TL

PEUGEOT

208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp: 192 bin 500 TL

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp: 191 bin TL





RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152 bin 900 TL

Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg: 211 bin 900 TL

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg: 140 bin 900 TL

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 145 bin 500 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: 202 bin 900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 170 bin TL

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence: 231 bin TL

SKODA

1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 193 bin 900 TL

Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 219 bin 400 TL

KAMIQ 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 297 bin 300 TL

SUZUKI

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli: 216 bin 900 TL

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: 293 bin 900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision: 180 bin 100 TL

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: 224 bin 200 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 238 bin 250 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 TL

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213.400 TL

Not: Listede yer alan bazı modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.